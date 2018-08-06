Afganistan'da Barışa İhtiyaç Var

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Afganistan Özel Temsilcisi, Türk Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı, uluslararası camiaya seslenerek, Afganistan'ın kendi iç güvenliğini tesis etmesi için yardım çağrısında bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Afganistan Özel Temsilcisi, Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı Afganistan'da sürdürülen barış ve diyalog çalışmalarından bahsetti. Son zamanlarda Afganistan'da gerilimin tekrar tırmandığına dikkat çeken Avni Botsalı, insan kaçırma, suikast ve intihar saldırılarının tekrar düzenlendiğini hatırlatarak, "Hem Kabil'de hem Kabil dışındaki çeşitli vilayetlerde son bir kaç yıldır sivil toplumu dolaylı olarak etkileyen ve sivil hayatta ciddi zayiata sebep veren intihar saldırılarındaki artış çok rahatsız edici" dedi. Uluslararası toplumun bu saldırıları kabul etmediğine dikkat çeken Botsalı, "Mekke'deki uluslararası ulema konferansında da intihar saldırılarının, terör ve şiddetin, insan öldürmenin, Müslümanın Müslümanı katletmesinin Kuran'da ve sünnette kabul edilemez olduğunu vurguladılar" diyerek ilahiyatçıların da bu konuda çağrıda bulunduklarını hatırlattı. Büyükelçi Botsalı, Mekke'de 57 İslam ülkesini temsilen bir araya gelen ilahiyatçıların, müftülerin ve kuruluş başkanlarının bildiri yayınladıklarını ve Afganistan'da artık savaş kültüründen barış kültürüne geçişin zamanı geldiğini açıklayan bir bildiri yayınladıklarını hatırlattı. Botsalı, "Birleşmiş Milletlerin bütün pozitif barış inşa eden çalışmalarını, diğer uluslararası kuruluşların platformlarını, komşu bölge ülkelerinin yapmakta oldukları çalışmaları, İslam İşbirliği Teşkilatı destekliyor. Bu Mekke konferansı tarihi bir dönüm noktası olmuştur" diye konuştu. NATO'nun da eş zamanlı olarak, Afganistan'ın kendi güvenliğini sağlaması için çalışma yapmaya karar verdiklerini hatırlatan Botsalı, "İlk defa doğu ve batı bir İslam ülkesinde barış için aynı düzlemde ortak irade beyanında bulunmuştur" diyerek gelecek için umut verici konuştu. Ortak karar alınmasının "tarihi bir dönüm noktası" olarak adlandıran Büyükelçi, "Çatışma kültüründen, uzlaşma ve barışma kültürüne bir geçiş süreci yaşamayı ümit ediyoruz" diye konuştu. Afgan hükümetinin, bir barış süreci sürdürme gayretlerini desteklediğini ifade eden Botsalı, Taliban'a da çağrıda bulundu ve "Şiddeti desteklemeyen bütün gurupları bu platformda enerjilerini güçlerini birleştirmeye davet ediyoruz" diyerek, barış için herkesin birlikte çalışması gerektiğini söyledi. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 57 ülkeye tekrar çağrıda bulunan Botsalı, Afganistan'da çatışan taraflar barışı bir alternatif olarak tercih ederler ve zaman içerisinde bütün diğer ülkeler ve güçler de barışı tahkim edici yönde kendi enerjilerini, kendi etkilerini, nüfuzlarını kullanırlar" diyerek konuşmasını sonlandırdı. - KABİL