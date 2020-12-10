Afganistan'da Bangi ilçe kaymakamı öldürüldü
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Afganistan'da Bangi ilçe kaymakamı öldürüldü

10.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:00
Afganistan'da Bangi ilçe kaymakamı öldürüldü

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Bangi ilçesi Kaymakamı Faizurahman Haydari, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Bangi ilçesi Kaymakamı Faizurahman Haydari, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Tahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Halil Esir, basına yaptığı açıklamada, Bangi ilçesi Kaymakamı Haydari'nin, Tahar il merkezine doğru giderken kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Esir, saldırıda Kaymakam Haydari ile bir korumasının yaşamını yitirdiğini, iki korumasının yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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