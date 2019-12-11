Afganistan'da Bagram Hava Üssü yakınında saldırı: 1 ölü, 62 yaralı
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Afganistan'da Bagram Hava Üssü yakınında saldırı: 1 ölü, 62 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD birliklerine ait Bagram Hava Üssü'ne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiği 62 sivilin yaralandığı aktarıldı.

11.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:41
Afganistan'da Bagram Hava Üssü yakınında saldırı: 1 ölü, 62 yaralı

'ın başkenti 'de ABD birliklerine ait Bagram Hava Üssü'ne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiği 62 sivilin yaralandığı aktarıldı.


Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD birliklerine ait Bagram Hava Üssü'ne bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 1 kadın hayatını kaybederken 62 sivilin de yaralandığı açıklandı. Parvan vilayetinin Bagram valisi Abdul Şükür Kuddusi yaptığı açıklamada, saldırganların Bagram Hava Üssü ve Afgan halkına yardım etmek için inşa edilen sağlık merkezini hedef aldığını, güvenlik güçleriyle saldırganların çatışmaya girdiğini belirtti. Sağlık merkezinin büyük hasar aldığı aktarıldı.


Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - KABİL

Kaynak: İHA
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