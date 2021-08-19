Afganistan'da bağımsızlık günü kutlamalarında olay çıktı
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Afganistan'da bağımsızlık günü kutlamalarında olay çıktı

Afganistan'da bağımsızlık günü kutlamalarında olay çıktı
Anadolu Ajansı / Bilal Güler - Haberler | Güncel

Afganistan'ın Kuner vilayetinde ülkenin İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasının 102'nci yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilen kutlamalarda olay çıktı.

Afganistan'ın Kuner vilayetinde ülkenin İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasının 102'nci yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilen kutlamalarda olay çıktı.

Afganistan'ın çeşitli şehirlerinde bir araya gelen halk, ülkede İngiltere hakimiyetinin 19 Ağustos 1919'da son bulmasının 102'nci yıldönümünü kutladı.

Al Jazeera'nın haberine göre, başkent Kabil'in kuzeydoğusundaki Kuner vilayetinin merkezi Esedabad'daki kutlamada göstericilerden birinin, Taliban güçlerinden birini bıçaklaması üzerine, kalabalığa ateş açıldı.

Taliban güçlerinin ateşi sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kabil'de bağımsızlık günü kutlaması

Bağımsızlık günü başkent Kabil'de de kutlandı. Şehir merkezinde toplanan kalabalık yüzlerce metre uzunluğunda Afganistan bayrağı ile yürüyüş düzenleyerek ülkeleri lehine slogan attı.

Taliban ise internet sitesinde yayınladığı mesajda bağımsızlık gününü kutladı.

Mesajda, "Şükür ki bugün İngiltere'den bağımsızlığın yıl dönümünü kutluyoruz. Cihadi direnişimizin bir sonucu olarak aynı zamanda dünyanın bir başka küstah gücü olan ABD'yi başarısızlığa ve bizim kutsal topraklarımız Afganistan'dan geri çekilmeye zorladık." ifadeleri kullanıldı.

Associated Press (AP) ajansına göre, dün Kabil'in doğusundaki Nangarhar'ın vilayet merkezi Celalabad'daki bağımsızlık günü kutlamalarında Taliban'ın, ulusal bayrak yerine kendi bayraklarını asması halkın tepkisine neden olmuştu.

Taliban'ın, tepki gösteren kalabalığa ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, bazı gazeteciler ise darp edilmişti.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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