Afganistan'da bağımsızlık günü kutlamaları kana bulandı: Onlarca yaralı

Afganistan'da bağımsızlık günü kutlamaları kana bulandı: Onlarca yaralı

Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırına yakın Nangarhar kentinin merkezi Celalabad'da, bağımsızlık kutlamalarını hedef alan bombalı saldırılarda onlarca kişi yaralandı

19.08.2019 13:29
Afganistan'da bağımsızlık günü kutlamaları kana bulandı: Onlarca yaralı

Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırına yakın Nangarhar kentinin merkezi Celalabad'da, bağımsızlık kutlamalarını hedef alan bombalı saldırılarda onlarca kişi yaralandı.

Nangarhar Valisi Şah Mahmud Miaheyl, kentin çeşitli yerlerine bombalar yerleştirildiğini ve sabahtan öğleye kadar en az 6 bombanın infilak ettirildiğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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