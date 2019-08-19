Afganistan'da bağımsızlık günü kutlamaları kana bulandı: Onlarca yaralı

19.08.2019 13:29

Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırına yakın Nangarhar kentinin merkezi Celalabad'da, bağımsızlık kutlamalarını hedef alan bombalı saldırılarda onlarca kişi yaralandı.

Nangarhar Valisi Şah Mahmud Miaheyl, kentin çeşitli yerlerine bombalar yerleştirildiğini ve sabahtan öğleye kadar en az 6 bombanın infilak ettirildiğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle