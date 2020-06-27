Afganistan'da Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu personeline saldırı Afganistan'ın başkenti Kabil'de Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu personeli 2 kişi gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu personeli 2 kişi gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, içlerinde kadın personelinde bulunduğu 2 kişinin bombalı saldırı sonucu öldüğü belirtildi. Saldırının Kabil'in 12. polis bölgesindeki Butkhak mevkisinde gerçekleştirildiği aktarıldı.

Saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı. - KABİL

Kaynak: İHA