Afganistan'da Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu personeline saldırı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu personeli 2 kişi gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
27.06.2020 15:45 | Son Güncelleme: 27.06.2020 16:07
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu personeli 2 kişi gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, içlerinde kadın personelinde bulunduğu 2 kişinin bombalı saldırı sonucu öldüğü belirtildi. Saldırının Kabil'in 12. polis bölgesindeki Butkhak mevkisinde gerçekleştirildiği aktarıldı.
Saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı. - KABİL
Kaynak: İHA