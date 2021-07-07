Afganistan'da Badgis vilayetinin tüm ilçeleri Taliban'ın kontrolüne geçti
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Afganistan'da Badgis vilayetinin tüm ilçeleri Taliban'ın kontrolüne geçti

Afganistan'da Badgis vilayetinin tüm ilçeleri Taliban'ın kontrolüne geçti
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Taliban militanları, Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin tüm ilçelerinin kontrolünü ele geçirdi.

Taliban militanları, Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin tüm ilçelerinin kontrolünü ele geçirdi.

Badgis Valisi Hüsamettin Şems, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, militanların, hükümet kontrolünde olan Badgis'in ilçelerine saldırılar başlattığını söyledi.

Saldırılar sonucu tüm ilçelerin Taliban kontrolüne geçtiğini bildiren Şems, ilçeleri ele geçiren militanların, vilayet merkezine de saldırı başlattığını belirtti.

Şems, çatışmaların vilayet merkezinde devam ettiğini söyledi.

Öte yandan, Badgis İl Şura Vekili Abdul Aziz Bek, militanların, vilayet merkezinin bazı bölgelerini ve Badgis hapishanesini ele geçirdiğini öne sürdü.

Militanların, hapishanede mahkumları serbest bıraktığını belirten Bek, yerel yetkililerin kaçmak için Badgis Havalimanı'na yerleştiğini ifade etti.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı, Badgis vilayetinde Taliban'ı geri püskürtecek kadar güvenlik görevlisinin bulunduğunu açıkladı.

Badgis'in AB Kemeri ilçesi de dün Taliban'ın kontrolüne geçmişti.

Türkmenistan sınırında bulunan ve merkezi Kale-i Nev şehri olan Badgis vilayetinin 7 ilçesi bulunuyor.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziran ayının son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Taliban; Badahşan, Tahar, Gazni, Herat ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Afganistan İçişleri Bakanlığına göre, son 2 haftada 14 ilçe Taliban'dan geri alınırken hiçbir ilçe kalıcı bir şekilde tamamen örgütün kontrolünde bulunmuyor. Taliban ise bu rakamın 170'i geçtiğini iddia ediyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden aldığı bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 205'i geçtiğini savunuyor.

Badgis vilayet merkezini ele geçirmek için saldırı başlatan Taliban, yıllar sonra ilk kez vilayet merkezini hedef almış bulunuyor.

Militanlar, 2015 yılında da ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinin merkezini kısa süreliğine kontrol altına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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