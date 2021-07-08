Afganistan'da Badgis vilayetinde Taliban ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar sürüyor

Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayeti merkezinde Taliban militanları ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar sürüyor.

Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayeti merkezinde Taliban militanları ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar sürüyor.

Tolo News'in haberine göre, bir güvenlik yetkilisi, merkezi Kale-i Nev şehri olan Badgis vilayetinin bazı bölgelerinde güvenlik güçleriyle Taliban militanları arasında çıkan çatışmaların dünden bu yana sürdüğünü bildirdi.

Haberde, çatışmaların, Kale-i Nev'de polis komuta merkezine, askeri üs ve Ulusal Güvenlik Müdürlüğüne (NDS) yakın bir noktada yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

Bu arada Afgan hükümetinin Taliban'ın Badgis'deki ilerleyişini durdurmak için özel kuvvetleri görevlendirdiği belirtildi.

Afganistan Savunma Bakanlığı, komando birliklerinin bölgeye konuşlandırıldığını, güvenlik güçlerinin operasyonlarının komandoların gelişiyle ivme kazandığını ve Kale-i Nev'in "yakında" Taliban'dan temizleneceğini açıkladı.

Bakanlık ayrıca Kale-i Nev'in bazı kesimlerine düzenlenen hava saldırılarında 69 Taliban üyesinin öldürüldüğünü ve 23'ünün de yaralandığını bildirdi.

Afganistan'ın diğer vilayetlerinde de son 24 saat içinde terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 107 Taliban üyesinin öldürüldüğü ve 58'inin de yaralandığı belirtildi.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziran ayının son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Taliban; Badahşan, Tahar, Gazni, Herat ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Afganistan İçişleri Bakanlığına göre, son 2 haftada 14 ilçe Taliban'dan geri alınırken hiçbir ilçe kalıcı bir şekilde tamamen örgütün kontrolünde bulunmuyor. Taliban ise bu rakamın 170'i geçtiğini iddia ediyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden aldığı bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 205'i geçtiğini savunuyor.

Badgis vilayet merkezini ele geçirmek için saldırı başlatan Taliban, yıllar sonra ilk kez vilayet merkezini hedef almış bulunuyor.

Militanlar, 2015 yılında da ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinin merkezini kısa süreliğine kontrol altına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer