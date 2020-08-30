Afganistan'da aşure gününde güvenlik önlemleri artırıldı Afganistan'da bulunan Şiiler, aşure günü nedeniyle güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığı başkent Kabil'de bir araya gelerek Hz. Hüseyin'i andı.

Afganistan'da bulunan Şiiler, aşure günü nedeniyle güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığı başkent Kabil'de bir araya gelerek Hz. Hüseyin'i andı.

Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesinin ardından her yıl Muharrem ayının birinci gününden 10'uncu gününe kadar süren Şiilerin yas merasimleri Afganistan'da bu yıl da Şiileri bir araya getirdi. Afganistan'ın başkenti Kabil'in farklı bölgelerinde aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıllarda aşure günlerinde gerçekleştirilen intihar saldırılarına karşı bu yıl önlemler arttırıldı. Başkent Kabil'de güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.

Aşure günü etkinliklerine katılanlardan Hüseyin isimli bir Afgan vatandaşı yaptığı açıklamada "Güvenlik güçleri bizimle beraber güvenliği sağlıyorlar, halkımız da güvenlik güçlerine yadım etmektedirler, biz rahatlıkla bugünü kutlayabiliriz" dedi.

Abdul Hadi Gaznival ise "Birbirimizi destekleyerek, yasımızı tutuyoruz" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA