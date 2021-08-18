Afganistan'da Aşure Günü için hazırlıklar başladı
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Afganistan'da Aşure Günü için hazırlıklar başladı

Afganistan'da Aşure Günü için hazırlıklar başladı
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yarın Aşure Günü dolayısıyla anma törenleri düzenlenecek.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yarın Aşure Günü dolayısıyla anma törenleri düzenlenecek.

Merkeze 5 kilometre uzaklıktaki Deşti Barçi bölgesinde, ülkenin 3. büyük etnik grubu ve Şii mezhebine mensup Hazaralar yarınki törenler için hazırlıklara başladı.

Sokaklara Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela'da şehit edilmesine gönderme yapan afişler ve matem bayrakları asıldı.

Kabil'deki Hazaralar, kentin Taliban'ın kontrolüne girmesi üzerine endişeye kapılan gruplardandı.

Öte yandan dün Afganistan'da dikkatleri çeken bir ziyaret oldu.

Taliban temsilcileri, muharrem ayı etkinliklerini yürüten Hazara kanaat önderlerini ziyaret ederek Hz. Hüseyin ve Kerbela olayı üzerine sohbet etti.

Hazaralar, Afganistan'ın yakın tarihinde baskı gören gruplar arasında yer alıyor.

Hazaraların lideri olarak bilinen Abdul Ali Mezari'nin iç savaş sırasında Taliban tarafından öldürülmesi, Hazara toplumunda "hala kapanmamış bir yara" olarak görülüyor.

Aşure Günü hazırlıkları devam ediyor

AA muhabirine konuşan Deşti Barçi bölgesi sakini Taki Sefer Muhammed, Taliban'ın şu ana kadar kendilerine yönelik herhangi bir rahatsız edici tavrı olmadığını söyledi.

Muhammed, yarınki anma törenleri için hazırlıkların rahat bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Aşure Günü hazırlıkları yapan Habib İbrahimi de Kabil'de güvenlik durumunun az da olsa iyiye gittiğini, Taliban'ın şu ana kadar kendilerine sorun çıkartmadığını ve bundan sonra da herhangi bir sorun yaşanmamasını ümit ettiklerini dile getirdi.

Bir diğer Deşti Barçi sakini Aşkan Adalet, "Aşure için hazırlıklarımız çok iyi gidiyor. İster istemez insan biraz güvensizlik hissediyor. Taliban mensupları yanımıza gelip 'Rahatlıkla etkinliklerinizi yapabilirsiniz' dedi. Bu nedenle şu an için bir sorunumuz yok." diye konuştu.

Afganistan'da Aşure Günü için hazırlıklar başladı
Afganistan'da Aşure Günü için hazırlıklar başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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