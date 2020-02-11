Afganistan'da askeri okul önünde intihar saldırısı 5 ölü
Haberler » Güncel » Afganistan'da askeri okul önünde intihar saldırısı 5 ölü - Haber

Afganistan'da askeri okul önünde intihar saldırısı 5 ölü

Afganistan'da askeri okul önünde intihar saldırısı 5 ölüAfganistan, (DHA)- Afganistan'da bir askeri okul önünde intihar saldırısı düzenlendi.

11.02.2020 09:55 | Son Güncelleme: 11.02.2020 09:56
Afganistan'da askeri okul önünde intihar saldırısı 5 ölü

'da askeri okul önünde intihar saldırısı 5 ölü

Afganistan, ()- Afganistan'da bir askeri okul önünde intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 4'ü asker, 5 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Marshal Fahim askeri okulunun önünde düzenlenen intihar saldırısında 4'ü asker 5 kişi hayatını kaybetti. Saldırının yerel saatle 7.00 sıralarında, öğrenci ve öğretmenlerin okula girişi sırasında düzenlendiği belirtildi.

Terör saldırısını henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Afganistan'da askeri okul önünde intihar saldırısı 5 ölü
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler