Afganistan'da askeri karakola bomba yüklü araçla saldırı: 9 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Afganistan'da askeri karakola bomba yüklü araçla saldırı: 9 ölü

01.10.2020 11:35 | Son Güncelleme: 01.10.2020 11:38
Afganistan'da askeri karakola bomba yüklü araçla saldırı: 9 ölü

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde bomba yüklü araçla askeri karakola düzenlenen intihar saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde bomba yüklü araçla askeri karakola düzenlenen intihar saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti.

Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, intihar saldırganının, bomba yüklü araçla Helmand'ın Vazir bölgesindeki askeri karakolu hedef aldığını söyledi.

Saldırıda 5 güvenlik görevlisiyle 4 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zuvak, 1 çocuğun da yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Charles Michel Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Seda Sayan Türkan Şoray Acun Ilıcalı
Spor Sörloth Arda Turan Erol Bulut Mehmet Özdilek Malcolm Thomas
Daha Fazla Kamu İzmir Çocuk Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afganistan'da askeri karakola bomba yüklü araçla saldırı: 9 ölü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 11:41:31. #1.14#
title