Afganistan'da askeri kampa saldırıda 3 güvenlik görevlisi öldü
Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Bala Murgab ilçesindeki askeri kampa yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
23.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:20
Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Bala Murgab ilçesindeki askeri kampa yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Badgis Valiliği Sözcüsü Necmuddin Burhani, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırganın bomba yüklü araçla Bala Murgab merkezindeki askeri kampı hedef aldığını söyledi.
Burhani, saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 3'ünün de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA