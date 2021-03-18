Son dakika haberleri | Afganistan'da askeri helikopter düştü: 9 ölü
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Son dakika haberleri | Afganistan'da askeri helikopter düştü: 9 ölü

18.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:19
Son dakika haberleri | Afganistan'da askeri helikopter düştü: 9 ölü

Gelen son dakika haberine göre Afganistan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Afganistan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Afganistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Afganistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin düştüğü bildirildi. Açıklamada, "Ordumuzun 777. Komutanlığı'na ait MI-17 helikopteri Vardak ilinin Behsud ilçesinde düştü, 4 mürettebat ve 5 ordu mensubu şehit oldu" denildi.

Savunma Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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