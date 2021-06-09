Afganistan'da askeri helikopter düştü: 3 ölü
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Afganistan'da askeri helikopter düştü: 3 ölü

Afganistan'da askeri helikopter düştü: 3 ölü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın Maydan Vardak vilayetinin Çegatu ilçesinde Mİ-17 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Maydan Vardak vilayetinin Çegatu ilçesinde Mİ-17 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Savunma Bakanlığı, Mİ-17 tipi askeri helikopterin teknik arıza nedeniyle Çegatu ilçesinde düştüğünü açıkladı.

Kazada helikopterdeki 3 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 1 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Öte yandan Taliban'dan yapılan açıklamada ise helikopterin militanlar tarafından vurularak düşürüldüğü iddia edildi.

Bir taraftan ülkede akan kanın durması için barış müzakere çabaları sürerken diğer yandan şiddet olayları devam ediyor.

Ayrıca Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Rahmatullah Ender, 5 Haziran'da, Taliban'ın mayıs ayında 1455 saldırı düzenlediğini, geçen ay düzenlenen saldırılarda en çok sivil kayıpların verildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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