Afganistan'da askeri helikopter düştü: 2 ölü
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Afganistan'da askeri helikopter düştü: 2 ölü

24.09.2020 20:55 | Son Güncelleme: 24.09.2020 21:00
Afganistan'da askeri helikopter düştü: 2 ölü

Afganistan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Afganistan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Baghlan'da Afganistan Hava Kuvvetleri'ne ait MD-530 tipi helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti. Afganistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Afgan Hava Kuvvetleri'ne (AAF) ait MD-530 tipi helikopter bugün Baghlan'ın başkenti Pul-e-Khumri şehrinin Kaparak mevkiinde saat 16.30 sularında düştü. 2 AAF pilotu hayatını kaybetti. Kaza yeri ordu personeli tarafından güvence altına alındı" ifadeleri kullanıldı. Kazanın teknik bir arızadan kaynaklandığını belirten bakanlık, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Öte yandan geçtiğimiz Temmuz ayında Afganistan Hava Kuvvetleri'ne ait Kara Şahin tipi bir helikopter güney Helmand eyaletinde düşmüş, 5 asker yaralanmıştı. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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