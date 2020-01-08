Afganistan'da askeri helikopter düştü: 2 ölü
Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.
Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.
Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mİ-35 tipi askeri helikopterin, Farah vilayetinin merkezinden havalandıktan hemen sonra düştüğü bildirildi.
Kazada 2 pilotun öldüğü kaydedilen açıklamada, helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.