Afganistan'da askeri helikopter düştü: 2 ölü
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Afganistan'da askeri helikopter düştü: 2 ölü

Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

08.01.2020 12:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:22
Afganistan'da askeri helikopter düştü: 2 ölü

'ın batısındaki Farah vilayetinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 hayatını kaybetti.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mİ-35 tipi askeri helikopterin, Farah vilayetinin merkezinden havalandıktan hemen sonra düştüğü bildirildi.

Kazada 2 pilotun öldüğü kaydedilen açıklamada, helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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