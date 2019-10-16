Afganistan'da askeri helikopter düştü

Afganistan'da askeri helikopter düştü

Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 7 asker hayatını kaybetti.

16.10.2019 13:38
Afganistan'da askeri helikopter düştü

Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 7 asker hayatını kaybetti.


Afganistan'ın kuzeyindeki Belh Vilayeti'nin Mezar-ı Şerif kentinde Salı günü yerel saatle 17.00'de askeri helikopter düştü. Helikopterde bulunan 7 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Afgan Hava Kuvvetleri, olay yerinin güvenlik altına alındığını olayın araştırıldığını aktardı.


Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. - KABİL

Kaynak: İHA
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