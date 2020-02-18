Afganistan'da askeri helikopter acil iniş yaptı
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Afganistan'da askeri helikopter acil iniş yaptı

Afganistan'ın güneybatısındaki Nimruz vilayetinde Afgan Milli Ordusuna ait helikopterin acil iniş yaptığı bildirildi.

18.02.2020 10:48 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:48
Afganistan'da askeri helikopter acil iniş yaptı

'ın güneybatısındaki Nimruz vilayetinde Afgan Milli Ordusuna ait helikopterin acil iniş yaptığı bildirildi.

Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Favad Aman, basına yaptığı açıklamada, Nimruz vilayetinin Haşrud ilçesinde Afgan Milli Ordusuna ait MD-530 tipi askeri helikopterin acil iniş yaptığını söyledi.

Kazada helikopter pilotunun yaralandığını ifade eden Aman, olayın teknik arıza nedeniyle yaşandığını belirtti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise helikopterin kendileri tarafından düşürüldüğü iddia edildi.

Kaynak: AA
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