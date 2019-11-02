Afganistan'da art arda bombalı saldırı: 15 yaralı
Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin merkezi Pul-i Humri şehrinde art arda düzenlenen iki bombalı saldırıda 15 kişi yaralandı.
Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin merkezi Pul-i Humri şehrinde art arda düzenlenen iki bombalı saldırıda 15 kişi yaralandı.
Baglan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ahmad Cavid Beşarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pul-i Humri şehrinde yol kenarına yerleştirilen iki bombanın patlatıldığını belirtti.
Saldırılarda 15 kişinin yaralandığını ifade eden Beşarat, yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Saldırıları henüz üstlenen olmadı.