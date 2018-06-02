Afganistan'da Amerikan Askeri Üniformalı Teröristler Öldürüldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki İçişleri Bakanlığı binası önündeki bombalı saldırı sonrası çıkan çatışmada öldürülen yedi teröristten bazılarının Amerikan askeri üniforması giydiği ortaya çıktı.

BOMBALI SALDIRI SONRASI ÇATIŞMA ÇIKTI

Fotoğraflar, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki İçişleri Bakanlığı binası önünden. Teröristlerden biri bakanlık binası girişinde üstündeki bombayı infilak ettirdi. Patlamanın hemen ardından diğer teröristler ateş açarak içeri girmek istedi. Ancak binayı koruyan polisler karşılık verdi, büyük çatışma çıktı. Çatışma sonunda teröristlerin tamamı öldürüldü.

TERÖRİSTLERİN ÜZERİNDE ABD'NİN ASKERİ ÜNİFORMASI VARDI

Öldürülen yedi teröristten bazılarının Amerikan askeri üniforması giydiği ortaya çıktı. Associated Press (AP) haber ajansı, şok fotoğrafları dünyaya servis etti.

YÜZLERCE KİŞİ CAN VERMİŞTİ

Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırıda bir polis de yaşamını yitirmişti. DEAŞ ve Taliban'ın kıskacındaki Afganistan'da yılbaşından bu yana gerçekleşen saldırılarda yüzlerce kişi can verdi.