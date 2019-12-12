Afganistan'da altın madeninde göçük: 6 ölü

12.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:01

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde bir altın madeninde meydana gelen göçükte 6 işçi hayatını kaybetti.



Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Ragistan ilçesinde bir altın madeninde göçük meydana geldi. Badahşan Valiliği Sözcüsü Abdullah Naji Nazari, göçükte 6 maden işçisinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Nazari, en az 30 işçinin çamur ve enkazda mahsur kaldığını, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.



2015'ten bu yana Taliban'ın kontrolündeki bölgede çok sayıda kaçak altın madeni bulunduğu ve madenlerin gelirinin Taliban tarafından kullanıldığı ifade edildi. - KABİL

Kaynak: İHA