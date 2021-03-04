Afganistan'da alçı fabrikasına düzenlenen silahlı saldırıda 7 işçi öldü
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Afganistan'da alçı fabrikasına düzenlenen silahlı saldırıda 7 işçi öldü

04.03.2021 13:29 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:32
Afganistan'da alçı fabrikasına düzenlenen silahlı saldırıda 7 işçi öldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde alçı fabrikasına yönelik silahlı saldırıda 7 işçi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde alçı fabrikasına yönelik silahlı saldırıda 7 işçi hayatını kaybetti.

Nangarhar Emniyet Müdürü Cuma Gül Himmet, basına yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın Surhrod ilçesindeki alçı fabrikasına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Himmet, saldırıda 7 işçinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Nangarhar İl Şura Vekili Nilüfer Aziz ise saldırıda hayatını kaybeden işçilerin Hazara Şiilerinden olduğunu ve bu işin terör örgütleri tarafından yapılmış olabileceğini kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülke genelinde son zamanlarda suikast saldırıları artmaya başladı.

Bugün sabah saatlerinde de Nangarhar'ın merkezi Celalabad şehrinde devlet hastanesinde görev yapan bir kadın doktor uğradığı bombalı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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