Afganistan'da akaryakıt tankeri patladı; onlarca TIR zarar gördü, Türk plakalılar da var

Afganistan'ın İran sınırına yakın İslam Kale kenti bölgesinde dün akaryakıt yüklü bir tankerin sebebi bilinmeyen bir şekilde patlaması sonucu, aralarında Türk plakalı 18 TIR'ın da bulunduğu onlarca TIR zarar gördü.

Afganistan'ın İran sınırına yakın İslam Kale kenti bölgesinde dün akaryakıt yüklü bir tankerin sebebi bilinmeyen bir şekilde patlaması sonucu, aralarında Türk plakalı 18 TIR'ın da bulunduğu onlarca TIR zarar gördü. Türk görgü tanıkları alevlerin yakındaki diğer tanker ve TIR'lara sıçraması sonucu art arda patlama meydana geldiğini söyledi. Afganistan makamları ölü ve yaralı sayısı hakkında açıklama yapmadı. Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, TIR'ları zarar gören Türk vatandaşlarını otele yerleştirdi.

Afganistan'ın İslam Kale kenti bölgesinde dün Herat Gümrük binasına yakın yerde akaryakıt yüklü tankerin aniden alev alarak patlaması sonucu inşaat malzemesi, akaryakıt ve gıda taşıyan onlarca TIR'ın zarar gördüğü belirtildi. Olaya tanık olan Türk TIR şoförlerinden Selahattin Koçeri, patlamanın akaryakıt yüklü tankerde meydana geldiğini ve alevlerin kısa sürede diğer tanker ve TIR'lara sıçradığını belirtti. Kendi TIR'ının da patlamalardan sonra çıkan yangında zarar gördüğünü belirten Koçeri, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'nden yetkililerin olay yerine geldiğini ve yaklaşık 16 Türk şoförün ihtiyaçlarının karşılanarak otele yerleştirildiğini söyledi. Koçeri, Türk TIR şoförlerinin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı