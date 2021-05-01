Afganistan'da akaryakıt istasyonunda patlama: 10 yaralı
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Afganistan'da akaryakıt istasyonunda patlama: 10 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afganistan'da bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralanırken, onlarca akaryakıt tankeri de yandı.

Afganistan'da bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralanırken, onlarca akaryakıt tankeri de yandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in kuzey kapısına yakın 17'inci bölgedeki Ade Mazar bölgesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda yerel saatle 21.00'da patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Kuzey kapısından Kabil'e girmek için bekleyen onlarca akaryakıt tankeri alev alev yandı.

Nedeni henüz bilinmeyen ilk patlamanın ardından tankerlerin yanması sonucu art arda patlamalar meydana geldi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almaya çalıştı. Olay nedeniyle başkentin bir kısmında elektrik kesintisi yaşanırken, paniğe kapılan mahalle sakinleri sokaklara döküldü.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian yaptığı açıklamada, "Yangın, yakıt taşıyan bir tankerin alev alması sonucu meydana geldi. Olayda 10 kişi yaralandı ve onlarca tanker yandı" dedi. - KABİL

Afganistan'da akaryakıt istasyonunda patlama: 10 yaralı
Afganistan'da akaryakıt istasyonunda patlama: 10 yaralı
Afganistan'da akaryakıt istasyonunda patlama: 10 yaralı
Afganistan'da akaryakıt istasyonunda patlama: 10 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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