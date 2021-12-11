Afganistan'da açlık son 20 yılda yaşanan savaştan daha fazla can alabilir - Haberler
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Afganistan'da açlık son 20 yılda yaşanan savaştan daha fazla can alabilir

Afganistan'da açlık son 20 yılda yaşanan savaştan daha fazla can alabilir
AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Uluslararası Kriz Grubu, Afganistan'da devam eden açlığın son 20 yılda ülkede yaşanan savaştan daha fazla can alabileceğini açıkladı.

Uluslararası Kriz Grubu, Afganistan'da devam eden açlığın son 20 yılda ülkede yaşanan savaştan daha fazla can alabileceğini açıkladı.

Uluslararası Kriz Grubundan yapılan açıklamada, uluslararası toplum Afganistan'a destek vermediği takdirde ülkede kıtlık ve açlıktan ölenlerin sayısının önemli ölçüde artacağının tahmin edildiği bildirildi.

Ülkeden son aylarda yaşanan ekonomik krizin 1 milyon kişinin daha gıda güvensizliği ile karşı karşıya kalmasına neden olduğu ifade edilen açıklamada, kışın yaklaşmasıyla açlığın daha da artacağına işaret edildi.

Açıklamada, ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeninin Afganistan'a dış yardımların kesilmesi olduğu vurgulandı.

Uluslararası Kriz Grubu, dünyayı Taliban ile ilişki kurmaya çağırdı ve aksi halde bu durumdan doğacak kıtlık, göç, terör tehditleri, uyuşturucu kaçakçılığı gibi acımasız ve tehlikeli sonuçları kabul etme anlamına geleceğini bildirdi.

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeye yönelik uluslararası yardımlar sona ermişti.

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası da Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesmişti.

ABD yönetimi, Afgan hükümetinin ABD bankalarındaki rezervlerini dondurmuştu.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Afganistan'da kış aylarında nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden 22,8 milyon kişinin ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayacağı tahmin ediliyor.

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AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Son Dakika Haberleri

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