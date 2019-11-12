Afganistan'da ABD konvoyuna intihar saldırısı

12.11.2019 13:04 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:09

Afganistan'da görev yapan ABD askeri konvoyuna intihar saldırısı düzenlendiği bildirildi.



Afganistan'ın Logar vilayetinde ABD askeri konvoyuna intihar saldırısı düzenlendi. Saldırının Logar vilayetinde bulunan Şing askeri kampı dışında devriye esnasında meydana geldiği belirtildi. Can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.



Vali sözcüsü Didar Lawang yaptığı açıklamada "Patlayıcı dolu araç mıydı, yol kenarına yerleştirilen patlayıcı mıydı, kaç kişi öldü ve yaralandı ve hedef alınan kuvvetler hangi ülkenin askerleri idi henüz bilmiyoruz" dedi.



Pentagon şu ana kadar olayla ilgili açıklama yapmadı. Saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı. - KABİL

Kaynak: İHA