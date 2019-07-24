Afganistan'da ABD konvoyuna intihar saldırısı: 1 ölü

Hırvatistan Savunma Bakanı Damir Krsticeviç, Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD konvoyuna yönelik olarak gerçekleştirilen intihar saldırısında 1 Hırvat askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin ise yaralandığını bildirdi.

Hırvatistan Savunma Bakanı Damir Krsticeviç, Zagreb'de düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD konvoyuna yönelik olarak gerçekleştirilen intihar saldırısında 1 Hırvat askerinin hayatını kaybettiğini, 2 askerin ise yaralandığını bildirdi. Krsticeviç, saldırının bomba taşıyan bir motosikletin araçlarından birine çarpması sonucu gerçekleştiğini, olay sırasında konvoyun Kabil Havaalanı'na gitmekte olduğunu bildirdi.

Hırvatistan Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamalarına göre, Josip Briski adlı asker patlamada ağır kafa travması geçirdi. Bagram Havaalanı'nda ABD tarafından işletilen askeri hastaneye kaldırılan asker burada hayatını kaybetti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Askerimiz Bagram'daki hastanede maksimum seviyede bir tıbbi yardım aldı ancak yaralarının ciddiyeti nedeniyle hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı. Bakan Krsticeviç, diğer iki Hırvat askerin ise kol ve bacaklarından yaralandıklarını ve durumlarının iyi olduğunu söyleyerek, "İzole bir saldırıydı, Hırvat birliğinin tüm diğer askerleri güvende" dedi.

Hırvatistan'ın İngiliz komutasındaki 23 kişilik danışma ekibinin bir parçası olan 3 asker, Afgan polisinin eğitimi ile görevlendirilmişti. - BELGRAT

Kaynak: İHA