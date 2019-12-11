Afganistan'da ABD hava üssü yakınlarında intihar saldırısı: 5 yaralı
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Afganistan'da ABD hava üssü yakınlarında intihar saldırısı: 5 yaralı

Afganistan'da ABD'nin kullandığı en büyük hava üssü olan Bagram Hava Üssü yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında en az 5 kişi yaralandı.

11.12.2019 09:31 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:31
Afganistan'da ABD hava üssü yakınlarında intihar saldırısı: 5 yaralı

'da 'nin (ABD) kullandığı en büyük hava üssü olan Bagram Hava Üssü yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında en az 5 kişi yaralandı.


Yerel saatle saat 06.00 sularında bomba yüklü araçla gerçekleşen saldırının ardından çatışma çıktığı ve saldırının püskürtüldüğü kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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