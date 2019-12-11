Afganistan'da ABD hava üssü yakınlarında intihar saldırısı: 5 yaralı

11.12.2019 09:31 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:31

Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) kullandığı en büyük hava üssü olan Bagram Hava Üssü yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında en az 5 kişi yaralandı.



Yerel saatle saat 06.00 sularında bomba yüklü araçla gerçekleşen saldırının ardından çatışma çıktığı ve saldırının püskürtüldüğü kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle