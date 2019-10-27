Afganistan'da ABD askerlerine bombalı saldırı: 1 yaralı

Afganistan'da ABD askerlerine bombalı saldırı: 1 yaralı

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir ABD askerinin yaralandığı bildirildi.

27.10.2019 11:20
Afganistan'da ABD askerlerine bombalı saldırı: 1 yaralı

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir ABD askerinin yaralandığı bildirildi.

Afganistan'daki ABD birliklerinden yapılan açıklamada, Kandahar'ın Dend ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, ABD birliklerinin devriye gezdiği sırada patlatıldığı belirtildi.

Saldırıda bir ABD askerinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralı askerin Kandahar havaalanındaki NATO hastanesinde tedavi altına alındığı vurgulandı.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

Kaynak: AA
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