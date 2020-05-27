Afganistan'da 900 Taliban üyesi serbest bırakıldı ABD ile Taliban arasında varılan anlaşma sonucu, Afganistan hapishanelerinde tutulan 900 Taliban üyesi daha salıverildi.

ABD ile Taliban arasında varılan anlaşma sonucu, Afganistan hapishanelerinde tutulan 900 Taliban üyesi daha salıverildi.

Ulusal Güvenlik Şurası Sözcüsü Cavid Faisal, basına yaptığı açıklamada, ABD ile Taliban arasında yapılan anlaşma çerçevesinde Taliban üyesi 900 mahkumun daha serbest bırakıldığını söyledi.

Böylelikle hapishaneden salıverilen militanların sayısının 2 bin olduğunu ifade eden Faisal, Taliban tarafından kendilerine sunulan esir takası listesinde adları bulunan militanların yaş, sağlık durumları ve suçlarına göre sırasıyla salıverildiğini belirtti.

Faisal, militanların kimlik tarama sisteminden geçirildiğini ve tekrar savaşmayacakları konusunda taahhütlerinin alındığını kaydetti.

Mahkum militanları serbest bırakma sürecinin devam edeceğini aktaran Faisal, Taliban'ın elindeki rehinelerin de aynı şekilde salıverilmesini beklediklerini belirtti.

Faisal, mahkum militanların bu kadar çok sayıda serbest bırakılmasının Afganlar arası müzakerelerin başlaması için iyi niyet göstergesi olarak gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Taliban'ın Katar Ofisi Sözcüsü Suhail Şahin, Taliban'ın elinde bulunan rehinelerin önemli ölçüde serbest bırakılacağını açıkladı.

Mahkum takası

"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması" 29 Şubat'ta, ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen törenle imzalanmıştı.

ABD ve Taliban arasında mahkum takası yapılacağı da belirtilen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından bir devlet olarak tanınmayan Afganistan İslam Emirliği üyesi 5 binden fazla mahkum, karşı taraftan da 1000'den fazla mahkum Afganlar arasında siyasi diyaloğun başlayacağı 10 Mart 2020 tarihine kadar serbest bırakılacak." maddesi yer almıştı.

Takasın, iki taraf arasındaki görüşmelerin başlayacağı 10 Mart'ta gerçekleşmesi gerekiyordu ancak Kabil'deki siyasi anlaşmazlıklar sürecin ertelenmesine neden olmuştu.

Mahkum takası için 3 kişilik Taliban heyeti 1 Nisan'da başkent Kabil'e gelmişti.

Şu ana kadar Afgan cezaevlerindeki 2 bin Taliban üyesi ve Taliban'ın elinde bulunan 250 rehine serbest bırakıldı.

Kaynak: AA