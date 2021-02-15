Afganistan'da 7 DEAŞ üyesi öldürüldü
15.02.2021 11:39 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:43
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen operasyonda terör örgütü 7 DEAŞ üyesi etkisiz hale getirildi.
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen operasyonda terör örgütü 7 DEAŞ üyesi etkisiz hale getirildi.
Nangarhar Valiliği, Nangarhar'ın Celalabad şehrinde terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Operasyonda aralarında örgüt elebaşlarının da bulunduğu 7 DEAŞ üyesinin öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği bilgisine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat