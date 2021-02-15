Afganistan'da 7 DEAŞ üyesi öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen operasyonda terör örgütü 7 DEAŞ üyesi etkisiz hale getirildi.

Nangarhar Valiliği, Nangarhar'ın Celalabad şehrinde terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonda aralarında örgüt elebaşlarının da bulunduğu 7 DEAŞ üyesinin öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği bilgisine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat