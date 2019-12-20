Afganistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem
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Afganistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Afganistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

20.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:40
Afganistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem

'da 6,1 büyüklüğünde meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) Afganistan'da 6,1 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini bildirdi. Depremin merkez üssünün Afganistan bölgesinden 83 kilometre uzakta bulunan Hindukuş dağlık bölgesi olduğu ve depremin saat 14.39'da meydana geldiği belirtildi. Depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı bilgisi verildi.

Depremin Hindistan'ın kuzey bölgesinde, Pakistan, Özbekistan ve Tacikistan'da da hissedildiği ifade edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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