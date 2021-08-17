Afganistan'da 5 Türk yardım bekliyor

AFGANİSTAN'a bir süre önce saç ekimi yapmaya giden 5 Türk yardım bekliyor.

AFGANİSTAN'a bir süre önce saç ekimi yapmaya giden 5 Türk yardım bekliyor.

Saç ekim kliniğinde çalışan 2'si kadın 5 kişi, yaklaşık 20 gün önce gittikleri Kabil'de mahsur kaldı. Türkiye'nin dün gönderdiği tahliye uçağına havalimanındaki olaylar nedeniyle binemediklerini belirten 5 kişi yardım beklediklerini söyledi. Dışişleri Bakanlığı ve konsolosluk yetkililerinin kendileriyle bugün irtibata geçtiğini belirten Türklerden C.Ş., gelecek diğer tahliye uçağıyla Türkiye'ye dönmeyi umduklarını söyledi. C.Ş., saç ekim merkezinde beklediklerini ifade ederken yemek ve elektrik imkanlarının kısıtlı olduğunu ifade etti. C.Ş. tanıdıkları 3 Türkün de yakın bir noktada yardım beklediğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı