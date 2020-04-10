Afganistan'da 5 banka çalışanı öldürüldü
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde banka çalışanı 5 kişinin silahla vurularak öldürüldüğü bildirildi.
10.04.2020 09:54 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:54
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde banka çalışanı 5 kişinin silahla vurularak öldürüldüğü bildirildi.
Herat Valiliği sözcüsü Ceylani Farhad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Herat'a doğru hareket eden 5 banka çalışanının Ahmad Abad bölgesinde kimliği bilinmeyen kişilerce araçtan indirilerek kurşuna dizildiğini söyledi.
Banka çalışanlarının güvenlik güçlerine haber vermeden yola çıktığını ifade eden Farhad, saldırının arkasında Taliban'ın olduğu ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.
Kaynak: AA