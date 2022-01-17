Afganistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler
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Afganistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afganistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın batısında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde 22 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın batısında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde 22 kişi hayatını kaybetti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin merkezi Kale-i Nev şehrinin 41 kilometre doğusu olan 5,3 büyüklüğündeki depremin yerin 18,8 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Yerel yetkililer, Badgis'in Kads ilçesinde medyana gelen depremde aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Deprem sonucu 4 kişinin de yaralandığını kaydeden yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu aktardı.

Badgis'in Mukur ilçesinde de bazı evlerin yıkıldığı ve yaralananların olduğu kaydedildi.

Deprem ülkenin batısındaki Herat ve Farah vilayetlerinde de hissedildi.

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AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Son Dakika Haberleri

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