Afganistan'da 407 DEAŞ üyesi yakalandı
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Afganistan'da 407 DEAŞ üyesi yakalandı

Afganistan'da 407 DEAŞ üyesi yakalandı
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan genelinde düzenlenen operasyonlarda 407 terör örgütü DEAŞ üyesi yakalandı.

Afganistan genelinde düzenlenen operasyonlarda 407 terör örgütü DEAŞ üyesi yakalandı.

Afganistan Ulusal Güvenlik Başkanı Ahmad Ziya Sırac, başkent Kabil'deki basın toplantısında, ülke genelinde düzenlenen operasyonlar sonucu 407 DEAŞ üyesinin yakalandığını söyledi.

Yakalananların hepsinin yabancı ülke vatandaşı olduğunu ifade eden Sırac, bu kişilerin yurt dışında ve ülkede çeşitli suçlara karıştığının tespit edildiğini belirtti.

Sırac, tutuklanan örgüt üyelerinin mensup oldukları 14 ülkeyle temas halinde olduklarını kaydetti.

Afganistan'daki mevcut savaşın bölgesel ve küresel bir savaş olduğunu dile getiren Sırac, bu durumda tüm sorumluluğu Afgan güvenlik güçlerine yüklemenin doğru olmadığının altını çizdi.

Sırac, "Ülkedeki terör sorununa çözüm aranmazsa ve bölge ülkeleri iş birliği yapmazsa gelecekte tüm ülkeler bu tehditle karşı karşıya kalacaktır." dedi.

Zaman kaybetmeden terörle mücadele konusunda hep birlikte çalışılması gerektiğini bildiren Sırac, çok geç olmadan bununla ilgili bir şeyler yapmanın iyi olacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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