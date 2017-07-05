Afganistan'da 4 Deaş Üyesi Öldürüldü

Afganistan'da 4 Deaş Üyesi Öldürüldü

Afganistan'ın Kuner vilayetinde düzenlenen hava saldırısında DEAŞ terör örgütünün 4 üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan'da 4 Deaş Üyesi Öldürüldü

Afganistan'ın Kuner vilayetinde düzenlenen hava saldırısında DEAŞ terör örgütünün 4 üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Kuner Valisi Vahidullah Kilimzey, NATO bünyesinde görev yapan ABD kuvvetlerine ait insansız hava aracının, Kuner'in Kohistani bölgesindeki DEAŞ mevzilerini bombaladığını belirtti.

Saldırıda 4 DEAŞ üyesinin öldürüldüğünü açıklayan Kilimzey, bölgede operasyonun devam edeceğini kaydetti.