Afganistan'da 30 Taliban militanı öldürüldü
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Afganistan'da 30 Taliban militanı öldürüldü

Afganistan İçişleri Bakanlığı, düzenlenen operasyonda 30 Taliban militanının öldürüldüğünü duyurdu.

22.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:08
Afganistan'da 30 Taliban militanı öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, düzenlenen operasyonda 30 Taliban militanının öldürüldüğünü duyurdu.

Bakanlıkça yapılan yazılı açıklamada Afganistan'ın Paktika kentinde Barmal bölgesine Afgan Özel Kuvvetleri'nce bir operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada 2'si lider kadroda bulunan 30 Taliban militanının öldürüldüğü vurgulandı.


Kaynak: DHA
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