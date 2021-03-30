Afganistan'da 3 polis silahlı saldırıda öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afganistan'da 3 polis silahlı saldırıda öldü

Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel
Afganistan'da 3 polis silahlı saldırıda öldü

Afganistan'ın Paktiya vilayetinde silahlı saldırıya uğrayan üç polis memuru hayatını kaybetti.

2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu
2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu
Park tartışması nedeniyle çıkan kavgada balta ve sopalar havada uçuştu
Park tartışması nedeniyle çıkan kavgada balta ve sopalar havada uçuştu

Afganistan'ın Paktiya vilayetinde silahlı saldırıya uğrayan üç polis memuru hayatını kaybetti.

Paktiya Emniyet Müdürü Necibullah Sartirey, basına yaptığı açıklamada, polis memurlarının Paktiya'nın Ribat bölgesinde kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Sartirey, saldırıda 3 polisin yaşamını yitirdiğini, saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan silahlı saldırıların hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Afganistan hükümeti, bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor. Taliban ise saldırılarla bağlantısının olmadığını savunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mahir Ünal Erkan Kandemir Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Burcu Biricik Cemal Can Canseven
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afganistan'da 3 polis silahlı saldırıda öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 13:07:04. #1.14#
title