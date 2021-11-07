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Afganistan'da 25 DEAŞ üyesi Taliban'a teslim oldu

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel
Afganistan'da 25 DEAŞ üyesi Taliban'a teslim oldu

Afganistan'da terör örgütü DEAŞ üyesi 25 kişi Taliban yetkililerine teslim oldu.

Afganistan'da terör örgütü Deaş üyesi 25 kişi Taliban yetkililerine teslim oldu.

Taliban yönetiminin Nangarhar Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin Kot ve Spin Gar ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'ın 25 üyesinin teslim olduğu bildirildi.

Teslim olan DEAŞ üyelerinin şartlı serbest bırakıldığı ifade edilen açıklamada, söz konusu kişilerin tekrar terör faaliyeti gerçekleştirmeyi planladığı takdirde asla affedilmeyeceği kaydedildi.

Diğer yandan 31 Ekim'de de Nangarhar vilayetinde DEAŞ mensubu 65 kişinin Kot ve Batkot ilçelerinde, aşiret büyüklerinin ara buluculuğuyla istihbarat birimlerine teslim olduğu açıklanmıştı.

Bugün öğle saatlerinde Nangarhar vilayet merkezi Celalabad kentinde art arda düzenlenen iki bombalı saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Terör örgütü DEAŞ, Taliban'ın 15 Ağustos'ta ülkeye hakim olmasının ardından saldırılarını artırdı.

DEAŞ'ın kalesi olarak bilinen Nangarhar'da ise örgüt üyeleri Taliban mensuplarını hedef alan 8'den fazla silahlı ve bombalı saldırılar düzenlemişti.

Ayrıca DEAŞ'ın 15 Ağustos'tan bu yana ikisi Kabil, biri Kunduz ve bir diğeri Kandahar olmak üzere düzenlediği dört büyük saldırıda, 250'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Son Dakika Haberleri
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