Afganistan'da 2 Polis Meslektaşlarına Ateş Açtı: 4 Ölü

Afganistan'da 2 Polis Meslektaşlarına Ateş Açtı: 4 Ölü

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Pancavayi ilçesinde 2 polisin meslektaşlarına açtığı ateş sonucu 4 polis öldü.

Afganistan'da 2 Polis Meslektaşlarına Ateş Açtı: 4 Ölü

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Pancavayi ilçesinde 2 polisin meslektaşlarına açtığı ateş sonucu 4 polis öldü.

Kandahar Valiliği Sözcüsü Aziz Ahmad Azizi, basına yaptığı açıklamada, Pancavayi'daki polis karakolunda görev yapan 2 polisin, beraber görev yaptığı polislere ateş açtığını söyledi.

Saldırıda 4 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Azizi, saldırganların meslektaşlarını vurduktan sonra bölgeden uzaklaştığını belirtti.

Azizi, saldırının terör bağlantısının araştırıldığını kaydetti.

Kaynak: AA
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