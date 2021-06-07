Afganistan'da 2 ilçe Taliban'ın kontrolüne geçti
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Afganistan'da 2 ilçe Taliban'ın kontrolüne geçti

Afganistan'da 2 ilçe Taliban'ın kontrolüne geçti
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın Gor ve Uruzgan vilayetlerinde 2 ilçe Taliban militanlarının kontrolüne geçti.

Afganistan'ın Gor ve Uruzgan vilayetlerinde 2 ilçe Taliban militanlarının kontrolüne geçti.

Gor Valisi Abdul Zahir Faizzade, basına yaptığı açıklamada, militanların, Gor'un Şahrek ilçesine saldırdığını söyledi.

Saldırı sonucu güvenlik güçlerinin ilçe merkezinden geri çekildiğini ifade eden Faizzade, böylece ilçe merkezinin Taliban'ın kontrolüne geçtiğini belirtti.

Faizzade, ilçenin geri alınması için operasyon hazırlıklarının başladığını kaydetti.

Öte yandan Uruzgan Valiliği Sözcüsü Ömer Şirzad da militanların Uruzgan'ın Gizab ilçesine saldırmasının ardından ilçe merkezinin Taliban'ın eline geçtiğini bildirdi.

Şirzad, militanların dün akşam saatlerinde Uruzgan'ın Çure ilçesine düzenlediği saldırının geri püskürtüldüğünün altını çizdi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise Gizab ilçesine düzenlenen saldırıda 65 güvenlik görevlisinin kendilerine teslim olduğu iddia edildi.

Taliban'ın ilçelere yönelik saldırıları arttı.

Taliban militanları, yabancı güçlerin ülkeden çekilmeye başlamasıyla ilçe merkezlerini ele geçirmek için saldırılarını arttırdı.

Militanlar mayıs başından beri ülke genelinde 8 ilçenin kontrolünü ele geçirdi.

Son olarak militanlar dün ülkenin kuzeyindeki Faryab vilayetinin Kaysar ilçesinin kontrolünü sağlamıştı.

İki gün önce ise başkent Kabil'in doğusundaki Nuristan vilayetinin Duab ilçesi militanların eline düşmüştü.

Ayrıca Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Rahmatullah Ender, 5 Haziran'da, Taliban'ın mayıs ayında 1455 saldırı düzenlediğini, geçen ay düzenlenen saldırılarda en çok sivillerin kayıp verdiğini açıklamıştı.

Ender, Taliban militanların sadece son bir haftada düzenlenen saldırılarda 63 sivilin yaşamını yitirdiğini, 126 sivilin de yaralandığını kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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