Afganistan'da 2 ilçe Taliban, 1 ilçe de yeniden devletin kontrolüne geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afganistan'da 2 ilçe Taliban, 1 ilçe de yeniden devletin kontrolüne geçti

Afganistan'da 2 ilçe Taliban, 1 ilçe de yeniden devletin kontrolüne geçti
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın Kapisa ve Gazne vilayetlerinde 2 ilçe Taliban kontrolüne geçerken, Samangan vilayetinde 1 ilçe Taliban'dan geri alındı.

Afganistan'ın Kapisa ve Gazne vilayetlerinde 2 ilçe Taliban kontrolüne geçerken, Samangan vilayetinde 1 ilçe Taliban'dan geri alındı.

Güvenlik güçleri, militanların, Kapisa'nın Nicrab ve Gazne'nin Malistan ilçelerine silahlı saldırı düzenlediğini açıkladı.

Saldırı sonucu söz konusu 2 ilçenin Taliban kontrolüne geçtiği ifade edilen açıklamada, güvenlik güçlerinin ilçe merkezlerinden geri çekildiği kaydedildi.

Öte yandan Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Samangan vilayetinin Dere-i Suf Bala ilçesinin, Taliban'dan geri alındığı bildirildi.

Ayrıca son 24 saat içerisinde 10 vilayette Taliban ile çatışma yaşandığı vurgulanan açıklamada, çatışmalarda ve düzenlenen operasyonlarda 233 militanın öldürüldüğü, 88 militanın da yaralandığı aktarıldı.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor. Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi.

Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban; Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre de Taliban 407 ilçenin 155'ten fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor. Taliban, kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 255 olduğunu savunuyor.

Ülkede 34 vilayet merkezi tamamen devlet kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Bursa'da 3. kata balta fırlattı, satırla tehdit etti
Bursa'da 3. kata balta fırlattı, satırla tehdit etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Hakan Sabancı Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Fatih Terim Alper Yılmaz Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afganistan'da 2 ilçe Taliban, 1 ilçe de yeniden devletin kontrolüne geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.07.2021 12:46:17. #1.13#

title