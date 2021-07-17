Afganistan'da 2 ilçe daha Taliban'dan geri alındı
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Afganistan'da 2 ilçe daha Taliban'dan geri alındı

Afganistan'da 2 ilçe daha Taliban'dan geri alındı
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın Bamyan ve Pervan vilayetlerinde 2 ilçe Taliban'dan geri alındı.

Afganistan'ın Bamyan ve Pervan vilayetlerinde 2 ilçe Taliban'dan geri alındı.

Afganistan Savunma Bakanlığı, Taliban'ın kontrol ettiği ilçeleri geri almak için operasyonların devam ettiğini açıkladı.

Bu kapsamda Bamyan'ın Kahmard ve Pervan'ın Şeyh Ali ilçelerinin Taliban'dan geri alındığı aktarılan açıklamada, operasyonda çok sayıda militanın öldürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, operasyon sonucu çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Öte yandan güvenlik güçleri, Nimruz ve Bamyan vilayetlerinde 2 ilçeyi Taliban'dan geri almıştı.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi.

Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti.

Taliban; Badahşan, Tahar, Gazni, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 160'tan fazlasını, merkezleri dahil kontrol altında tutuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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