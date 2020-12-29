Afganistan'da 2 doktor kaçırıldı
29.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:46
Afganistan'ın Pervan vilayetinde 2 doktor kimliği belirsiz silahlı kişilerce kaçırıldı.
Afganistan'ın Pervan vilayetinde 2 doktor kimliği belirsiz silahlı kişilerce kaçırıldı.
Pervan Cinayet Büro Amiri Muhammed Sadık Haşimi, basına yaptığı açıklamada, Pervan'ın Bagram ilçesinde görev yapan 2 doktorun kimliği belirsiz silahlı 3 kişi tarafından hastaneden kaçırıldığını söyledi.
Doktorların nereye götürüldüğünün bilinmediğini ifade eden Haşimi, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat