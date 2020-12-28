Afganistan'da 2 devlet memuru öldürüldü
28.12.2020 11:35 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:38
Afganistan'ın Gazne vilayeti Defterdarlık ofisinde çalışan 2 memur uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Gazne vilayeti Defterdarlık ofisinde çalışan 2 memur uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Gazne Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ahmad Han Siret, basına yaptığı açıklamada, Gazne Valiliği Deftardarlık ofisinde çalışan 2 memurun kent merkezinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.
Siret, saldırıda 2 memurun yaşamını yitirdiğini, saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat