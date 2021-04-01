Afganistan'da 2 bombalı saldırıda 6 güvenlik görevlisi öldü
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Afganistan'da 2 bombalı saldırıda 6 güvenlik görevlisi öldü

Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel
Afganistan'da 2 bombalı saldırıda 6 güvenlik görevlisi öldü

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen 2 bombalı saldırıda 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen 2 bombalı saldırıda 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Herat Valisi Sayed Vahid Katali, basına yaptığı açıklamada, Herat'ın Şindent ilçesinde emniyet müdürlüğü binası yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi.

Katali, saldırıda 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, birkaç güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.

Diğer yandan Herat Vali Yardımcısı Nur Ahmad Haydari de Herat'ın Kemer Kulag bölgesinde polislere yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 güvenlik görevlisinin öldüğünü, 2 polisin de yaralandığını kaydetti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Yetkililer, saldırılardan Taliban'ı sorumlu tuttu.

ABD'nin Taliban ile anlaşması ve Afganlar arası barış görüşmeleri

ABD, 29 Şubat 2020'da Taliban ile Doha'da barış anlaşması imzaladı.

Afganistan'da asker bulunduran müttefiklerine danışmadan hareket eden ABD, Taliban'a tüm yabancı güçlerin 1 Mayıs 2021'e kadar çekileceği sözünü verdi.

Taliban'ın yabancı güçlere saldırmamayı taahhüt etmesine karşın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemler anlaşma dışında kaldı. Taliban ve Afgan yönetimi karşılıklı olarak binlerce kişiyi serbest bıraktı.

Afgan tarafları, nihai anlaşmanın müzakeresi için ocak ayında usul ve yöntemde anlaştı ancak 22 Şubat'ta başlayan müzakerelerde içerik kısmına geçilemedi.

Kabil yönetimi, Taliban'dan öncelikle kapsamlı ateşkes uygulamasını istiyor ve geçiş hükümeti talebini reddediyor.

Taliban, terör örgütleri listelerinden çıkabilmek için ABD'nin taahhüdünü yerine getirmesini de istiyor.

ABD son olarak, 8 Mart'ta, 90 gün zarfında şiddetin azaltılması ve taraflar arasında geçiş hükümeti kurulması önerisinde bulundu.

Afgan tarafları ile ABD'nin teklifiyle görüşmelerin nisan ayında Türkiye'de devam etmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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