Afganistan'da 2 bin Taliban üyesi serbest bırakıldı
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Afganistan'da 2 bin Taliban üyesi serbest bırakıldı

Afganistan'da tutuklu bulunan 2 bin Taliban üyesi bugün serbest bırakıldı.

Afganistan'da 2 bin Taliban üyesi serbest bırakıldı
24.05.2020 19:47 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:47

Afganistan'da tutuklu bulunan 2 bin Taliban üyesi bugün serbest bırakıldı.

Afganistan'da dün Taliban'ın Ramazan Bayramı nedeni ile 3 günlük ateşkes ilan etmesinin ardından Afgan hükümeti bu ateşkesi memnuniyetle karşılamıştı. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, bugün yaptığı açıklamada "Taliban'ın, Ramazan Bayramı günlerinde ilan ettiği ateşkese karşılık, iyi niyet göstermek adına, 2 bin Taliban üyesi mahkumu serbest bırakma kararı verildi" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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