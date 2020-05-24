Afganistan'da 2 bin Taliban üyesi serbest bırakıldı
Afganistan'da tutuklu bulunan 2 bin Taliban üyesi bugün serbest bırakıldı.
24.05.2020 19:35 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:38
Afganistan'da tutuklu bulunan 2 bin Taliban üyesi bugün serbest bırakıldı.
Afganistan'da dün Taliban'ın Ramazan Bayramı nedeni ile 3 günlük ateşkes ilan etmesinin ardından Afgan hükümeti bu ateşkesi memnuniyetle karşılamıştı. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, bugün yaptığı açıklamada "Taliban'ın, Ramazan Bayramı günlerinde ilan ettiği ateşkese karşılık, iyi niyet göstermek adına, 2 bin Taliban üyesi mahkumu serbest bırakma kararı verildi" dedi. - KABİL
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Kaynak: İHA